Сын сотрудницы прокуратуры участвовал в осквернении памятника погибшим воинам ВОВ

По данным издания, трое несовершеннолетних в декабре 2024 года нанесли на плиты с именами погибших в Великой Отечественной войне нецензурные надписи и похабные рисунки. Инцидент произошел в Кудымкаре. Памятник «Звездочка» прославляет память героев, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

По информации издания, одним из несовершеннолетних оказался 11-летний сын сотрудницы прокуратуры. Сначала по факту осквернения мемориала возбудили уголовное дело, но в связи с возрастом детей решение аннулировали. Материалы дела вернули в полицию на доработку. Дело закрыли, потому что закончился срок исковой давности. В итоге родители не выплатили штраф.

Отец мальчика считает, что его бывшая супруга, с которой проживает сын, воспользовалась служебным положением. Мужчина требует, чтобы виновных привлекли к ответственности. Он поэтапно обратился с жалобой в местную, краевую и генеральную прокуратуру.

«Я пойду до конца. Если она сотрудница прокуратуры, значит, можно ее не привлекать? Нет, так не пойдет», —заявил отец.

По данным издания, прокуратура проводит проверку по факту превышения полномочий своей сотрудницы. Прокуратура выяснила, что полиция не уделила должного внимания работе с представителями комиссии по делам несовершеннолетних. Отец мальчика рассказал Properm.ru, что мать сына не позволяет ему с ним видеться. Подросток также избегает с ним встреч.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке открылась выставка фотохудожника Гасилова, который пережил блокаду Ленинграда.