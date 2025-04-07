Во Владивостоке открылась выставка фотохудожника Гасилова, который пережил блокаду Ленинграда

В залах Приморской краевой картинной галереи открылась фотовыставка, на которой представлены работы известного художника Сергея Гасилова, сообщил vostokmedia.com.

По данным издания, фотохудожник Сергей Гасилов лично пережил все события блокадного Ленинграда. 48 его фотокартин представлены на выставке «Хрупкое прошлое». Гасилов фотографировал будние дни жителей Ленинграда. Теперь коллекция фото позволяет современным россиянам понять, что пришлось пережить их соотечественникам. Сергей Гасилов работал со стеклянными негативами.

«Проект мы готовили совместно с Научным архивом Российской академии художеств несколько лет. Впервые дальневосточному зрителю будут представлены уникальные кадры, ранее не экспонировавшиеся за пределами Санкт-Петербурга», — рассказала научный сотрудник Приморской краевой картинной галереи и куратор выставки Анна Помникова.

Анна Помникова высказала мнение, что не все цифровые фотоаппараты могут предоставить своим владельцам кадры такого высокого качества, как стеклянные негативы. Организаторы выставки получили электронные изображения и распечатали их.

«Кстати, название „Хрупкое прошлое“ — оно связано именно с негативами, с их огромной уязвимостью и великой ценностью», — рассказала Анна.

По мнению Анны, главные герои выставки — это люди. Жители Ленинграда смогли проявить силу и мужество, чтобы пережить все горести. Фотохудожник зафиксировал много разрушений, показал, как ютились люди в небольших комнатах, как менялся город. Есть также фото, сделанные после освобождения города. Они показывают, как Ленинград постепенно возвращался к прежней жизни.

Ранее сообщалось, что в Подольском краеведческом музее открыли выставку, посвященную 80-летию Победы.