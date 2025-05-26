Сына президента общества слепых подозревают в вымогательстве крупной суммы денег

Сына президента Всероссийского общества слепых (ВОС) Владимира Сипкина Александра подозревают в вымогательстве 30 млн руб., сообщила онлайн-газета «Бизнес Online» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Александр Сипкин посетил заседание, которое проходило в рамках социально-реабилитационного форума в «Корстоне». Предполагается, что мероприятие также посетил директор завода по производству крышек «Елабуга УкупрПласт» Александр Величко. Сипкин-младший требовал от него 30 млн руб. В случае отказа передавать деньги он предупредил о снятии с занимаемой должности. По информации издания, подобный запрос Сипкин передавал Величко несколько раз на протяжении прошлой неделе.

По информации издания, у Сипкина была возможность реализовать свои угрозы. На прошлой неделе состоялось заседание центрального правления всероссийского общества слепых и совета директоров ВОС. В ходе мероприятия были переизбраны пять руководителей заводов. Собственником каждого из них является общественная организация.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов были проинформированы об угрозах: велась прослушка и наблюдение. Сипкина-младшего якобы задержали в Татарстане во время получения денежных средств.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал девять фигурантов дела о вымогательстве денег у бойцов СВО.