Суд в Москве арестовал девять фигурантов дела о вымогательстве денег у бойцов СВО

По делу о вымогательстве у участников СВО были арестованы еще девять фигурантов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Басманного суда Москвы в среду.

По данным следствия, эти фигуранты в составе ОПС следили за прибывающими в Шереметьево участниками специальной военной операции, после чего совершали в отношении последних мошеннические действия и вымогательство, а также кражи.

При этом, помимо девяти человек, ранее также были арестованы в суде еще шесть участников преступного сообщества, в том числе и его организатор Алексей Кабочкин.

Напомним: ранее стало известно, что Крымский мост в Москве был перекрыт из-за подозрительного предмета наверху. Позже выяснилось, что это оказался рюкзак упавшего в реку мужчины.