Сыпь, карантин и медицинский триллер: как подмосковный таксист пережил сутки в пустой студии из-за подозрения на оспу

Таксист из Подмосковья рассказал, как был вынужден сдать тест на редкое вирусное заболевание из Африки — оспу обезьян, сообщил REGIONS.

Таксист проводит много времени в дороге, курсируя по всему Подмосковью. Работа часто вынуждает его оставаться на ночлег вдали от дома — то ранний рейс, то усталость после долгой смены. Так, 1 февраля водитель решил переночевать в Троицке, не возвращаясь в родной город.

На следующее утро он проснулся с сильным жаром и головной болью. Сперва мужчина списал недомогание на легкую простуду, однако после обеда его насторожила красная сыпь, выступившая на руках и лице. В кабинете неотложной помощи медик, заподозривший неладное, назначил ПЦР-тест, результат которого был готов лишь через 24 часа.

Эти сутки таксисту пришлось провести в пустой, неотделанной студии в Троицке — квартире, которую его семья приобрела в ипотеку с расчетом на сдачу в аренду. Как оказалось, это случайное решение стало спасением, предоставив ему временное убежище.

«Результат был отрицательным, зато клиническая картина к тому моменту прямо маслом нарисовалась — под ветрянку. Врач мне сразу сказал, как увидел: а кто это у нас в детстве ветрянкой не переболел? Я, я, не переболел, отвечаю ему!» — рассказал мужчина.

Позже за заболевшим приехала супруга, вооружившись баночкой зеленки, и доставила его домой. Теперь житель Подмосковья, расположившись на привычном для больных месте — диване в гостиной, — читает медицинские детективы и с долей иронии делится в соцсетях историей о том, как у него подозревали оспу обезьян.

Ранее стало известно о возможном третьем зараженном обезьяньей оспой в Подмосковье.