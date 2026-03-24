Снежный покров в Москве стремительно тает: за выходные высота сократилась на 9 см

Весеннее тепло стремительно сокращает запасы снега в Московском регионе, однако процесс идет крайне неравномерно. По данным синоптиков, за минувшие выходные высота сугробов в столице уменьшилась на 9 сантиметров, тогда как в некоторых районах Подмосковья разница между показателями достигает почти 30 сантиметров.

Как сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, в понедельник на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 18 см. Для сравнения: 19 марта этот показатель равнялся 27 см. В центре Москвы сугробы достигают 19 см, в Тушине — 13 см.

Специалист подчеркнула, что по области снег тает с разной интенсивностью. Меньше всего его осталось на севере региона: в Дмитрове — всего 5 см, а в Клину — 3 см. В Волоколамске и Можайске показатели составляют 13 и 8 см соответственно.

Совершенно иная картина наблюдается на юго-востоке и востоке Подмосковья. В Кашире и Коломне высота снежного покрова достигает 30–32 см, в Серпухове — 20 см, а в Черустях и Павловском Посаде — 19 см. Таким образом, в пределах одного региона зима отступает крайне неравномерно, оставляя одни территории практически без снега, а другие — в полновесных сугробах.

До этого сообщалось, что отсутствие осадков названо главной угрозой чистоты Москвы.