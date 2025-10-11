Сырский признал, что в зоне СВО для ВСУ сложилась сложная ситуация

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности Вооруженных сил Украины в сентябре, во время которого проинформировал о сложной ситуации для Украины в зоне СВО, сообщил ТАСС.

По мнению Сырского, к угрожающим для ВСУ направлениям можно отнести прежде всего лиманское, покровское, добропольское и новопавловское. Спикер отметил, что на протяжении месяца ВС РФ увеличили число примененных средств воздушного нападения в 1,3 раза.



«Оперативная ситуация на фронте остается сложной», — написал в своем телеграм-канале главнокомандующий украинской армией.

Телеграм-канал украинской интернет-газеты «Страна» сообщил, что экс-заместитель главы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире украинского телеканала сообщил о снижении эффективности систем ПВО «Пэтриот» на Украине с 42% до 6%. Эксперт уверен, что причина снижения показателей связана с модификацией российских ракет. По его словам, ракеты эффективно маневрируют и уклоняются от огня. Кроме того, Армия России успешно использует данные своей разведки.

«У нас и так батарей Patriot немного», — отметил экс-заместитель главы Генштаба ВСУ.

