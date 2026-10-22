Вейпы и ХОБЛ: почему Пальман не спешит с выводами о вреде для легких

Пульмонолог Александр Пальман предупредил, что запрет вейпов в ряде российских регионов может привести к формированию теневого рынка электронных сигарет. В беседе с Readovka врач отметил, что одним из вариантов выхода из ситуации могло бы стать жесткое государственное регулирование рынка вейпов и жидкостей для них.

По словам Пальмана, следует также обратить внимание на социальную рекламу, которая формирует негативный образ курильщика.

Врач прокомментировал и информацию о возникновении ХОБЛ у молодых россиян из-за вейпов. Он пояснил, что болезнь развивается спустя 20–30 лет курения обычных сигарет. Мода на вейпы длится меньше, поэтому пока нельзя дать однозначную оценку их влиянию на здоровье легких.