Тагильчане спорят, нужен ли в городе рынок

В Нижнем Тагиле на территории Колхозного рынка строят новые торговые павильоны. Местные жители разделились во мнении. Они уверены, что рынок изжил себя. Совершать покупки намного приятнее в павильонах. Другие выступают категорически против и приобретают товары только на рынках, сообщил tagilcity.ru.

Новые павильоны возводят на месте, где в зимнее время устанавливали елку и проводили праздничные мероприятия. На площадке стояли скамейки, где пенсионеры отдыхали. Местные жители по-разному отнеслись к строительству. Одни считают, что в городе достаточное количество различных магазинов. Да и рынок уже не пользуется популярностью.

«Да сколько можно уже этих рынков! Такая была площадь хорошая, сейчас увидела — обалдела вообще. Теперь больше машин будет, и так шум и гам каждый день, а тут еще это строительство», — поделилась с TagilCity.ru Светлана Торопова, местная жительница.

Местная жительница Наталья Гаврилова отдает предпочтению рынку. Теперь павильоны закроют к нему проход, придется обходить. Пенсионерка рассказала, что часто останавливалась у скамеек, когда шла с тяжелыми сумками.

Горожанка Елена Радаева уверена, что рынок уже никому не нужен. Есть много других альтернативных торговых точек. Женщина не переживает, что зимой на площадке не откроют зимние развлечения. Ранее там была горка. Дети съезжали по ней и оказывались вблизи проезжей части. Елку установят в центре города, до которого удобно добираться.

«Рынок уже изжил себя, что тут только не пробовали. Раньше же был популярным, а сейчас сюда почти никто не ходит», — считает Елена.

В администрации Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru сообщили, в 2011 году Колхозный рынок был продан за 36,5 млн руб. частному лицу. В администрации не проинформированы, что именно строят на территории рынка.

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