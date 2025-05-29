Тагильчанин заставил молодого соседа сделать в квартире генеральную уборку

По информации издания, молодой человек затопил своих соседей. Жилец, проживающий внизу, пришел разбираться в ситуации. Сосед выплатил ему компенсацию. Вскоре молодой человек снова затопил соседа. В этот раз мужчина попросил его впустить в квартиру. Он прошел на кухню, где обратил внимание на грязь и мусор. Мужчина вернулся в свою квартиру, но через некоторое время снов позвонил в дверь соседа. Он потребовал показать, что происходит в остальных комнатах.

По данным издания, молодой человек пил пиво. Жестяные и пластиковые банки он разбрасывал по квартире. В углу образовалась большая гора из мусора. Использованную туалетную бумагу он также не выбрасывал, а складировал в туалетной комнате. На стенах были замечены фекалии, которые, предположительно, не убирали длительное время. Мужчина настоял, чтобы сосед сделал генеральную уборку в своей квартире.

«Три дня это все убиралось», — рассказала подписчица редакции TagilCity.ru Екатерина.

По информации издания, мужчина взял шефство над соседом. Он намерен следить, чтобы молодой человек снова не устроил в своей квартире бардак. Мама неряшливого соседа выразила благодарность за помощь в наставлении сына. Подписчица прислала редакции видео, где сначала показано, какой беспорядок творился в комнатах. Также записано видео, сделанное после уборки помещений.

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