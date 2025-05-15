Жителям Подмосковья рассказали о возможности заказать бесплатный вывоз вещей из квартиры

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали жителям о возможности заказать бесплатный вывоз вещей из квартиры в рамках акции «Чистый дом».

Акция продлится до конца мая. Жители могут избавиться от ненужных им вещей, которые еще можно использовать. Это может быть бытовая техника и мебель, а также одежда, обувь, игрушки, книги, посуда — от четырех мешков.

Для подачи заявки на вывоз нужно подготовить вещи, положить их в пакеты и сфотографировать. После оформления заявки можно будет согласовать условия вывоза. Подробнее — здесь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал донести до жителей полную информацию о том, как правильно вывезти крупногабаритный мусор.