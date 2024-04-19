Тагильчанка переживает, что педофилы могут воспользоваться беспечностью подростков

Жительница Нижнего Тагила пришла на площадку за ГДДЮТ, чтобы поиграть со своим сыном. Она понаблюдала за поведением подростков и осталась крайне встревоженной, сообщает tagilcity.ru .

Внутри спортивной площадки все конструкции исписаны различными рисунками и надписями. Иногда встречаются номера телефонов с указанием имени. Девушка обеспокоена такой беспечностью юных жителей Нижнего Тагила, ведь по номеру телефона может позвонить непорядочный человек.

«Никакой безопасности. Любой педофил может этим воспользоваться», — считает тагильчанка.

Спортивная площадка девушке очень понравилась. На ее территории много современных тренажеров. Подростки на них тоже занимаются. Это замечательно, что юные горожане физически активные. Девушка увидела много баскетболистов и скейтеров. Но есть другая проблема.

«В перерывах они много курят, благо хоть сигареты до урны доносят», — рассказала собеседница TagilCity.ru.

Девушка также возмущена тем, что подростки используют в речи много слов нецензурной лексики. Делают это громко и открыто, совершенно никого не стесняются. На площадку приходят мамы с малышами, рядом отдыхают пенсионеры. Всем приходится слышать брань молодого поколения.

«Матерятся как сапожники, никого не стесняются», — рассказала Светлана редакции TagilCity.ru.

Ранее мы сообщали, что студентка и младшеклассница едва спаслись от педофила-индийца в Санкт-Петербурге.