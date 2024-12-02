Жители Красноярска сообщили о едком дымке в воздухе

В понедельник, 2 декабря, красноярцы рассказали о дымке над городом и запахе гари, сообщила prmira.ru.

Издание сообщило, что в Красноярске с вечера 30 ноября до середины дня 2 декабря действовал режим «черного неба». Режим НМУ не продлевали, однако местные жители продолжают жаловаться на неприятный запах. Согласно слов горожан, в воздухе виднеется дым.

Жительница Красноярска в разговоре с «Проспектом Мира» пожаловалась, что после появления дымка стала чувствовать неприятный резкий запах. Согласно ее заявлениям, он перебивает любые другие запахи.

Один из красноярцев рассказал, что практически не может дышать. У мужчины диагностирована астма. Он проживает в центре города. Горожанин рассказал, что его самочувствие ухудшилось с самого утра, как только появился неприятный запах.

«Если честно, то я давно не чувствовал в городе настолько едкого запаха гари», — в разговоре с «Проспектом Мира» рассказал один из красноярцев.

В отделе прогнозирования радиационного мониторинга проинформировали, что продлевать режим «черного неба» в Красноярске на данный момент оснований нет. Согласно данным датчиков минэкологии края, в Северном фиксируется превышение диоксида азота.

Ранее сообщалось, что в Минприроды Кузбасса объяснили причины, почему горожанам тяжело дышать.