TagilCity.ru подобрал самые дешевые способы покраски пасхальных яиц

Покрасить яйца к праздничному пасхальному столу можно разными способами, сообщает tagilcity.ru . Редакция отобрала самые дешевые из них.

Руководитель Епархиального миссионерского отдела иерей Алексий Бессонов рассказал, как зародилась традиция красить яйца. Последовательница Иисуса Христа Мария Магдалина сообщила императору, что Иисус воскрес. Будучи бедной, она подарила ему яйцо в знак радостной вести. Правитель не поверил, отметив, что как яйцо не может покраснеть, так и Иисус не воскреснет. В этот момент яйцо в его руках стало красным.

Пищевые красители

Стоимость одного крашеного яйца составляет 23 рубля. Корреспондент выполнил все рекомендации из инструкции: отварил яйца, положил на 10 минут в окрашенную воду с уксусом. Яйца получились яркими и красивыми.

Фото: [ Медиаархив Подмосковья ]

Луковая шелуха

Затраты — 16 рублей. Перед Пасхой шелуху продают в магазинах. Ее варят около 20 минут, опускают в жидкость сырые яйца и варят до готовности.

Свекольный сок

Стоимость: 23,5 рубля (за одно яйцо). Сок добывают при помощи соковыжималки. Тогда яйца кладут в емкость с соком. Чтобы получились розовые, оставляют примерно на три часа. Для красного цвета необходимо подождать всю ночь.

«Если в хозяйстве отсутствует соковыжималка, то краситель можно получить и другим способом. Натереть свеклу на крупной терке, залить небольшим количеством воды в кастрюле и добавить одну столовую ложку уксуса на один литр жидкости. После того как раствор на небольшом огне поварится в течение 15 минут, туда нужно положить отваренные яйца», — сообщает редакция TagilCity.ru.

Куркума

Стоимость одного крашеного яйца — 20 рублей. Пакетик приправы высыпают в кастрюлю и варят, остуживают и оставляют в жидкости яйца примерно на 20 минут. Интенсивности цвета добиваются увеличением или уменьшением времени, когда яйца лежат в окрашенной жидкости. На один литр используют минимум чайную ложку яркой приправы.

Каркаде

Стоимость окрашенного яйца: 27,5 рубля.

«Чай нужно засыпать в кастрюлю, полностью залить водой и кипятить около 20 минут. Затем туда добавляются столовая ложка соли и сырые яйца. Они варятся еще около 10-15 минут», — рассказывает корреспондент TagilCity.ru.

Необычность способа в том, что каждое яйцо получается разного оттенка от красного до фиолетового.

Пасху православные христиане празднуют в этом году 5 мая. В этот же день закончится Великий пост. Ранее бренд-шеф Кирилл Горбачев и бренд-шеф Руслан Италмазов поделились с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» несложными рецептами постных вкусных и полезных блюд.