Tagilcity.ru: самой первой серией открыток в СССР стали картинки с видами Москвы

По данным издания, выставка «Carte postale. Зеркало эпохи» позволяет посетителям узнать историю открыток. Так, более 150 лет назад первые открытки начали выпускать в Австро-Венгрии. Сначала их делали в более официальном стиле. Исторические события менялись. Начало войны положило отпечаток и на открытки. На них появились солдатские рисунки.

Советские люди начали обмениваться открытками в 1872 году. Экспонатами выставки стали различные открытки времен СССР. Самой первой серией открыток стали картинки с видами Москвы. Создатели преследовали цель — просветить население о больших городах, в которых многие жители никогда не были.

«На нынешней выставке представлено около двухсот открыток из запасников музея, из коллекции Филокартия». Они охватывают период с конца 19-го до начала 21 века. И это действительно «зеркало эпохи», в которой преломляются вехи истории», — сообщил tagilcity.ru.

По данным издания, с началом Великой Отечественной войны стартовал выпуск карточек-бланков без иллюстраций, но с фотографиями советских солдат. В это время появились открытки-плакаты, в которых размещали мотивирующие лозунги. В преддверия празднования 80-летия Победы открытки особенно интересны посетителям выставки.

Издание обратило внимание, что все важные события в жизни СССР нашли отражение на открытках. Так, в 1980 году прошли Олимпийские игры. В 1957 году в Москве состоялся фестиваль молодежи и студентов. По данным издания, работам известных миниатюристов отведено отдельное место на выставке.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня всех влюбленных в Кемерове установили почтовый ящик для открыток.