Тагильская строительная компания намерена взыскать 72 млн руб. с фирмы Голященко
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Тагильская строительная компания направила иск в суд с требованием взыскать с компании Алексея Голященко 72 млн руб., сообщил tagilcity.ru.
Издание располагает информацией, что истец допустил некоторые ошибки при составлении заявления. Ему предоставлено время до 18 декабря, чтобы внести изменения. Согласно картотеке дела, компания заявила о неисполнении обязательств по договорам поставки товаров. В связи с чем ООО «Эрастрой» намерена взыскать с ООО «Уралстроймонтаж» 72 млн руб.
По данным Rusprofile, ООО «Эрастрой» продолжает работать, несмотря на признание ее собственника банкротом. В свою очередь ООО «Уралстроймонтаж» проходит процедуру банкротства из-за многомиллионных долгов. Кроме того, фирму внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Ее собственник в настоящее время пытается оспорить данное решение. «Уралстроймонтаж» в качестве подрядчика выполнял работы по благоустройству города. Их качество вызвало вопросы у администрации.
Ранее сообщалось, что экс-глава «Жилфонд-Барнаул» назвала обвинение в хищении 121,3 млн руб. «сказкой».