Тагильская строительная компания намерена взыскать 72 млн руб. с фирмы Голященко

Издание располагает информацией, что истец допустил некоторые ошибки при составлении заявления. Ему предоставлено время до 18 декабря, чтобы внести изменения. Согласно картотеке дела, компания заявила о неисполнении обязательств по договорам поставки товаров. В связи с чем ООО «Эрастрой» намерена взыскать с ООО «Уралстроймонтаж» 72 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Эрастрой» продолжает работать, несмотря на признание ее собственника банкротом. В свою очередь ООО «Уралстроймонтаж» проходит процедуру банкротства из-за многомиллионных долгов. Кроме того, фирму внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Ее собственник в настоящее время пытается оспорить данное решение. «Уралстроймонтаж» в качестве подрядчика выполнял работы по благоустройству города. Их качество вызвало вопросы у администрации.

Ранее сообщалось, что экс-глава «Жилфонд-Барнаул» назвала обвинение в хищении 121,3 млн руб. «сказкой».