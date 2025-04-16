Таинственный игрок по прозвищу «Джокер» нашел гарантированный способ выигрыша в лотерею

По данным издания, таинственный игрок лишь финансировал проект, автором которого стал лондонский банкир Бернард Марантелли. Он предположил, что если выкупить все билеты, то можно гарантированно получить выигрыш. Когда сумма выигрыша небольшая, то скупать все билеты нет никакого смысла. Получится, что выигрыш не перекроет потраченную на билеты сумму. В случае джекпота, по расчетам банкира, выигрыш мог практически в четыре раза превысить общую стоимость всех билетов. Идея пришла к банкиру давно. Он следил за розыгрышами, чтобы не пропустить выгодное предложение.

По информации издания, банкир и напарники выкупили билеты. Сумма джекпота составила $57,8 млн. Для техасского бюджета сумма большая. Вице-губернатор Техаса высказал мнение, что население штата ограбили. Однако организаторы лотереи заверили, что юридически победители лотереи не нарушили ни одно из требований и правил розыгрыша.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Череповца выиграл больше 20 млн руб. в лотерею.