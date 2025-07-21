Тайна гробницы раскрыта: экскурсовод музея опровергла мифы о Тутанхамоне

Экскурсовод Халатян рассказала, что гробницу обнаружили английский исследователь Говард Картер и археолог-любитель Джордж Карнарвон. Лорд Карнарвон вскоре умер. Так и появилось предание, что гробница связана с мистическими событиями. Однако в 1922 году еще не умели лечить астму. Лорд болел не один год. Его смерть, по мнению эксперта, — случайное совпадение.

Экскурсовод Халатян рассказала, что облик фараона не соответствует его реальному внешнему виду. Он был рожден в те времена, когда люди вступали в интимную связь с ближайшими родственниками. В итоге их лица были некрасивыми. Проблема была актуальной и для самого Тутанхамона.

«У Тутанхомона были генетические заболевания — у него был некроз тканей, искривлен позвоночник, была заячья губа, он хромал на левую ногу и пользовался тросточками. 130 тросточек захоронили вместе с ним в гробницу», — уточнила эксперт.

По информации эксперта, Тутанхамон умер в 18-летнем возрасте из-за генетического заболевания. У власти он пробыл девять лет. Его похоронили в соответствии с традициями того времени. Считалось, что у фараонов течет золотая кровь, поэтому в гробницу складывали золотые украшения.

Экскурсовод рассказала, что в древнее время в Египте было принято бальзамировать усопших. Мозги считались органом, без которого человек мог обходиться. Их не сохраняли. По мнению жителей того периода, чувства зарождались в печени, а разум — в сердце. Эти и другие органы складывали в отдельный сосуд.

«Затем на тело сыпали соль, чтобы она подняла из тела всю влагу, потом на эту соль клали мешки с песком, чтобы песок все впитал. Такую процедуру делали до тех пор, пока тело не становилось сухим. После этого на тело наматывали бинты. Между слоями бинта находились амулеты», — сказала Ани Халатян.

Ранее сообщалось, что древнее женское погребение обнаружили археологи в центре Рязани.