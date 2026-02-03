Травля в Сети и угрозы: убийство 9-летнего Паши превратило две семьи в изгоев

Пропавший 30 января в Санкт-Петербурге девятилетний Павел найден мертвым в водоеме Ломоносовского района Ленинградской области. По подозрению в расправе задержан 38-летний строитель Петр Жилкин, который уже дал признательные показания. Пока следствие восстанавливает детали зверского преступления, гнев общественности вышел из-под контроля: под прицелом сетевых «палачей» оказалась не только неблагополучная семья погибшего ребенка, но и родственники самого предполагаемого убийцы. Об этом стало известно MK.RU .

История короткой жизни Паши выглядит как хроника системного равнодушия. Мальчик из многодетной семьи, где воспитывались семеро детей, фактически был предоставлен самому себе. Он не посещал школу, так как не прошел медицинскую комиссию из-за сильного отставания в развитии, однако этот факт не заинтересовал ни психологов, ни учителей. Вместо учебников ребенок держал в руках губку для мытья машин — его рабочим местом была парковка у гипермаркета на Таллинском шоссе. Местные жители утверждают, что заработанные деньги мальчик приносил домой, пока его отец регулярно имел проблемы с законом, а матери было «просто не до него».

«На самом деле Паша не один такой в нашем районе. Другие мальчишки тоже подрабатывали у магазинов, протирали фары и стекла на парковках. Многие таким образом собирали на карманные расходы. Но про Пашу говорят, что он приносил деньги домой», — говорят местные жители.

Задержанный Жилкин, по словам детей-мойщиков, часто покупал им кофе и пытался завязать беседу. Неоднократно он предлагал школьникам «прокатиться», но большинство чувствовали опасность и отказывались. Павлу не повезло.

Сейчас, когда тело ребенка обнаружено, волна ненависти захлестнула социальные сети. Разъяренные пользователи разыскали страницы матери подозреваемого и его несовершеннолетней дочери. В адрес семьи посыпались угрозы и проклятия, вынудившие девочку удалить профиль, а пожилую женщину — забаррикадироваться в цифровом и реальном пространстве. Знакомые Жилкиных в ужасе.

«Это обычная семья, зачем вы их обвиняете? Они сейчас сами в шоке, из дома боятся выйти. Как им жить теперь, подумайте…»,— пишет женщина, представившаяся знакомой семьи.

Параллельно с этим под ударом оказались и родители погибшего Паши. Комментаторы требуют немедленно изъять оставшихся шестерых детей, обвиняя мать в преступной халатности. Опека и полиция, годами не замечавшие маленького мойщика машин на оживленном шоссе, теперь вынуждены реагировать на ситуацию, когда спасать главного героя этой истории уже поздно. Пока Жилкин ждет суда, общество продолжает искать виновных, превращая трагедию в бесконечный цикл травли, где границы между правосудием и самосудом окончательно стерлись.

Ранее сообщалось, что при обыске у предполагаемого убийцы ребенка нашли коллекцию детской порнографии.