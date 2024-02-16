Тайно снимал на камеру мужчин в душевой посетитель фитнес-клуба в Нижнем Новгороде

Согласно предварительной версии, один из клиентов Дмитрий (имя изменено) снимал на камеру, как мужчины купались в душе после тренировки. Другие клиенты замечали, что мужчина ведет себя странно. Однажды один их них стал свидетелем момента съемки. После этого Дмитрий больше не приходил в фитнес-клуб.

Сколько именно мужчин попало в кадр во время съемки, с какой целью было зафиксировано купание и куда попадут видеоматериалы — ответы на эти вопросы будут искать сотрудники правоохранительных органов после получения коллективного заявления от клиентов фитнес-клуба «Физкульт».

В Нижнем Новгороде несколько клубов данной сети. Источник в правоохранительных органах подтвердил информацию NewsNN и сообщил, что будут проведены обыски в душевых кабинках. Возможно, была установлена скрытая камера. Делу придали особое значение, ведь в душе купаются и несовершеннолетние. Вход в зал доступен с 14 лет.

Ранее девушка, которая провела пять суток в СИЗО из-за появления в публичном месте в «радужных» сережках, рассказала, будет ли их носить снова.