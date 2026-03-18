Тайны новорожденных: что скрывается за именами Лорианна и Бесна, которые выбрали родители на Ставрополье?

Родители из Ставропольского края выбирают для новорожденных необычные имена, сообщил newstracker.ru после анализа данных из реестра ЗАГСа.

Корреспондент обратил внимание на имя девочки, которую зарегистрировали в регионе 16 марта. Родители назвали ее Лорианной. Существует несколько версий, что может означать красивое и необычное женское имя. Одна из них связана со словом латинского происхождения, которое переводится как «лавр» — символ победы, слава и успеха.

По данным издания, родители еще одной новорожденной девочки также проявили креатив. В семье появилась Бесна. В открытых интернет-источниках указано, что имя может иметь курдское происхождение. Однако другие эксперты считают его производным от имени Бесен, которое с тюркского переводится как «непоколебимый» и «суровый».

«Отметим, что среди популярных имен для новорожденных в Ставропольском крае оказались София, Анна, Ева, Мирослава и Мария», — сообщил newstracker.ru.

Анализ реестра ЗАГСа показал, что родители новорожденных мальчиков также выбирают для сыновей необычные имена. Например, Маркос. Исследователи не пришли к общему мнению, как появилось имя. Существует два предположения: имя может иметь испанское или португальское происхождение.

По данным издания, в регионе родился Тихон — имя греческого происхождения переводится как «удачливый». Имя латинское происхождение дали еще одному новорожденному — Валентин означает «здоровый» и «сильный».

«Мальчиков местные жители чаще всего называют Александр, Михаил, Иван, Матвей и Артем», — проинформировал newstracker.ru.

