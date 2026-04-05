Тайные сигналы: «Радиостанция Судного дня» трижды вышла в эфир с загадочными словами

«Радиостанция Судного дня», которую также называют «УВБ-76» или «жужжалка», в воскресенье, 5 апреля, трижды выходила в эфир с зашифрованными посланиями, сообщили «Вести».

По информации издания, данные опубликовал телеграм-канал «УВБ-76 логи», который следит за вещанием на этой частоте.

По данным издания, первое слово, переданное в воскресенье, — «ТЕЛЕЖКА». Оно прозвучало в 14:12 по московскому времени. В 15:40 в эфире появилось слово «ДЕЛИКАТНЫЙ». А в 17:08 станция передала третье сообщение — «ФЛИКОБЫТ».

По информации издания, на волне «УВБ-76» регулярно звучат как реальные, так и вымышленные слова, а также числовые коды. Официального объяснения назначению станции нет. Тем не менее некоторые пользователи интернета пытаются связывать эфирные послания с текущими мировыми событиями.

Корреспондент MK.RU высказал мнение, что одно из зашифрованных посланий — «ТЕЛЕЖКА» — может быть связано с работой мессенджера, который в последнее время функционирует в России нестабильно.

«Сигналы прозвучали на фоне перебоев в работе Telegram в России, который в разговорной речи часто называют "телега"», — говорится в статье MK.RU.

