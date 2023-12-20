Тайный наследник Моргенштерна* может проживать в Волгоградской области

Блогершу из Волгоградской области Анастасию Ахметову обвиняют в том, что она избила своего ребенка. В день, когда суд рассматривал дело о лишении Ахметовой родительских прав, юрист Виталий Бородин в интернет-мессенджере опубликовал фильм-расследование. В видео сообщается, что отцом ребенка может быть певец Моргенштерн*, сообщает novostivolgograda.ru .

Анастасия Ахметова рассказывала, что видео с избиением записывала для отца ребенка. Таким образом она хотела привлечь его внимание. Мужчина находится в зоне СВО и каждый месяц переводит девушке, с которой по предварительной информации они расстались, деньги на содержание сына.

Теперь же юрист уверяет общественность, что Ахметова родила от певца Моргенштерна*.

«Сегодня состоялось заседание в Дзержинском районном суде. Однако окончательное решение по гражданскому делу принято не было», — пояснили в прокуратуре Волгоградской области.

Близкие Ахметовой не верят, что девушка родила от певца, которого сейчас признали иностранным агентом. Однако, молодые люди знакомы.

«Настя и Алишер [Моргенштерн* — прим. ред.] действительно встречались, есть их кадры с вечеринки, но это было около 5 лет назад. Насколько я знаю, больше они не поддерживали связь. Отцом ребенка является муж Анастасии, который сейчас отдает долг Родине. Вообще в фильме много непроверенной информации и откровенного бреда. Например, утверждения о вовлечении Ахметовой молодых девушек в проституцию через наркотики», — рассказала близкая знакомая Ахметовой

Сама Ахметова уверена, что скандал вокруг нее разразился из-за девушки Елизаветы Баргаевой. Сначала бывшая подруга Елизавета выложила в сеть видео, где Анастасия избивала подушкой ребенка. Потом девушки подрались. Теперь же публично оскорбляют друг друга, обвиняют. Ранее в сети появилось видео драки волгоградских звезд.

Психолог Сергей Костеренко рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», может ли иностранный агент вернуться в Россию.

*признан иностранным агентом на территории России