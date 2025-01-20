Тайный туннель на границе США и Мексики будет засыпан

Туннель, который был обнаружен на американо-мексиканской границе после обсуждений торговцами в социальных сетях, будет засыпан, сообщил телеканал CBS со ссылкой на генерала Хосе Лемуса.

Канал отметил, что генерал командует гарнизоном, расположенным в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес. По его данным, тайный туннель будет засыпан, а местные власти будут проверены. Правоохранители предполагают, что правительство знало о существовании туннеля, но не предпринимало никаких действий.

«Строительство туннеля должно было занять много времени... возможно, один или два года», — сказал Лемус журналистам.

По данным телеканала, теперь туннель находится под охраной. Проход в него спрятан в системе ливневой канализации высотой около 2 метров, а шириной – 1,2 метра. Габариты объекта позволяли передвигаться людям. Не исключено, что при его помощи осуществляли контрабанду. Вход в туннель находится между двумя городами.

Телеканал сообщил, что туннель укреплен на случай возможного обвала пород. В нем установлено освещение. Также предусмотрена вентиляция. По словам чиновников, с мексиканской стороны он имеет длину около 300 метров. Местные жители утверждают, что не знали о существовании тайного хода. РИА Новости сообщило, что о туннеле стало известно 10 января. Он соединяет Сьюдад-Хуарес с городом Эль-Пасо в американском штате Техас.

Ранее сообщалось, что Трамп собрался переименовать указом Мексиканский залив в Американский.