Трамп собрался переименовать указом Мексиканский залив в Американский

Одним из первых указов Дональда Трампа после инаугурации станет распоряжение о том, что Мексиканский залив изменит название. Он станет Американским, сообщил телеканал Fox News.

В первый же день своего официального президентства Трамп планирует подписать порядка 200 указов. Среди них будут и распоряжения об изменении названий ряда географических мест. В частности, Мексиканский залив будет переименован в Американский. Новый глава Белого дома считает, что такое наименование более уместно.

Помимо этого, Трамп немедленно закроет все правительственные программы по инклюзивности. На законодательном уровне будет установлено определение биологического пола человека, и с этого момента официальной политикой США будет признание только двух полов, мужского и женского.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил своему окружению организовать телефонный разговор с президентом РФ Путиным. Это должно произойти через несколько дней после его инаугурации. Во время этого разговора будет пониматься вопрос о личной встрече.