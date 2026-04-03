«Такие решения не в ведении края»: как фальшивые письма от имени хабаровского Минсельхоза пытались остановить экспорт

В адрес предприятий Хабаровского края поступили фальшивые письма. В них содержалось распоряжение незамедлительно прекратить вывоз продукции животноводства. Бумаги были составлены так, чтобы у получателей сложилось впечатление, будто документ прислало региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия, сообщил transsibinfo.com.

По информации издания, такие решения не относятся к полномочиям региональных властей. Запреты и ограничения на экспорт устанавливаются на федеральном уровне и вводятся отдельными нормативными документами.

В краевом министерстве сельского хозяйства перечислили детали, которые выдали подделку. Бланк документа и его регистрационный номер не соответствуют общепринятым стандартам ведомства. Также насторожило слово «предписывает» — региональное министерство не имеет права использовать такие формулировки.

По данным регионального ведомства, еще одна нестыковка касается организационной структуры: в ведомстве нет отдела ветеринарии, поскольку управление ветеринарии действует как самостоятельный орган исполнительной власти края.

«В краевом министерстве призвали жителей и представителей бизнеса не реагировать на сомнительные вбросы и внимательно проверять любые сообщения, которые вызывают вопросы», — указано в статье transsibinfo.com.

