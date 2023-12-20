«Такого не припомню с 1990-х»: Эксперты считают спекуляцию причиной дефицита яиц

Цены на яйца продолжают повышаться. В некоторых торговых точках начали продавать товар поштучно, появляются очереди, а продукт быстро пропадает с прилавков магазинов. Эксперты уверены, что дефицит создан искусственно, сообщает udm-info.ru .

Эксперты уверены, что предприниматели просто пользуются ситуацией и хотят еще больше заработать, поэтому создают ажиотаж. То начинают яйца поштучно продавать, то не более двух лотков в руки. Люди паникуют и реагируют, быстрее скупая товар.

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При этом объемы производства яиц не снизились. Такими данными располагает генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. На складах находится столько яиц, сколько требуется для потребления россиян.

«В начале 2023 года только на Сарапульской птицефабрике насчитывалось около 200 тысяч несушек, каждая из которых приносит 310 яиц в год. В январе предприятие закупило еще 75 тысяч цыплят, их разместили в новом корпусе», — рассказала первый вице-премьер правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

Однако, рост цен эксперты считают частично обоснованным по нескольким причинам. В первую очередь выросла себестоимость выпуска яиц. По сравнению с 2022 годом повысилась стоимость комбикорма, медицинских препаратов для профилактики птичьего гриппа, упаковочные материалы и тарифы на электроэнергию.

«В ноябре продолжили расти издержки птицефабрик. Среди причин — увеличение расходов на зарплату сотрудникам в условиях нехватки персонала, а также удорожание логистики. Кроме того, неблагоприятная ситуация по гриппу птиц в отдельных регионах-поставщиках ограничивала возможности расширения предложения продукции птицефабрик. В итоге в годовом выражении быстрее стали дорожать куриные яйца», — рассказали Udm-info удмуртском филиале Банка России.

В Удмуртии цены на яйца разные. В среднем десяток высшей категории стоит 119 рублей, хотя в некоторых торговых точках можно найти и за 140 рублей.

«Нам сказали — продавайте поштучно, чтобы распродать. Не берут по 120 рублей! А по 103 рубля разобрали за день. Стали продавать поштучно — люди стали брать. Берут штук по 5, некоторые просят три яйца. Я такого не припомню с 1990-х», — добавила Светлана.

Цены на яйца растут во многих регионах РФ. Эксперты, проводя обзор ситуации в Тюменской области, также заявили об искусственном создании дефицита.