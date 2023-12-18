«Нагнали много жути»: В Тюменской области раскупают яйца, создавая очереди

В Тюменской области растут цены на яйца. В последнее время появилась новая проблема - отсутствие товара в магазинах и большие очереди. Эксперты уверены, что люди сами и создают панику, объективных причин для которой нет, сообщает nashgorod.ru .

Товаровед Ирина Юсупова уверена, что дефицит создается искусственно из-за паники людей. На складах товар присутствует в достаточном объеме, исходя из количества проживающих в регионе людей. Логистические поставки также не нарушены. Нет никаких объективных причин для паники населения.

«На людей нагнали много жути, этот градус нужно снизить, чтобы ситуация нормализовалась. Паника никогда не идет на пользу рынку. Но здесь нужны не слова, а действия, полки нужно наполнять оперативнее.», -

Эксперты не могут прийти к общему мнению, как в данном случае правильнее поступить правительству. Одни предлагают разрешать покупать не более, например, двух лотков одному человеку. Другие уверены, что это вызовет еще большую панику населения.

Яйца раскупают не только в магазинах, но и у частных лиц.

«Цену ставлю, как в магазинах и все разбирают в лёт. Еще и сарафанное радио работает, а потому лаже на моих 20 голов куриц спрос превышает производительность. Люди, как обезумевшие наперед заказы оформляют», — рассказывает деревенская жительница, продающая яйца на стихийном рынке.

Экономист Ирина Меняйлова объяснила, почему россияне экстренно скупают яйца. Во-первых, скоро Новый год. Многие блюда требуют добавления яиц. Во-вторых, так сложилось исторически, что когда возникает угроза дефицита, люди закупают продукты. Обычно это сахар и гречка. Одни передают паническое настроение другим. Так искусственно образуется дефицит.

Психолог Петр Зосимов солидарен с мнением экономиста. Он отмечает, что последние два года - это вообще нестабильное время для граждан РФ.

«У нас последние 2 года постепенно дорожает все, люди это видят, но повлиять на это не могут, а потому срабатывает механизм защиты. Большинство скупает по 5 десятков яиц „на всякий случай“, другие это видят и повторяют, так и распространяется массовая паника», — говорит психолог.

Тюменская администрация уже взяла под контроль ситуацию с ценами на яйца и их дефицит в магазинах. Проинформирован о проблеме и президент Владимир Путин.

Жители Красноярского края также сообщают о больших очередях из-за отсутствия яиц в торговых точках региона.