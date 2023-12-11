Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале высказал мнение, что у Украины нет никакого шанса выдвигать свои условия, каким образом может закончиться СВО. Киевскому режиму придется выполнять все, что предложит Кремль, сообщает агентство «РИА Новости» .

«Боевые действия прекратятся, когда Россия определит условия капитуляции Киева. Такова реальность.», - считает эксперт

Эксперт уверен, что шансов на победу у Киева нет. Несмотря на все официальные заявления представителей украинской власти, им придется соглашаться на мирные переговоры. Есть те территории, которые уже обозначены в конституции, как российские. Эти земли точно в конечном итоге останутся у России.

«Мы точно знаем также, что вся территория Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей перейдет под контроль России, как и прописано в ее Конституции», — спрогнозировал эксперт.

Кроме этих территорий, РФ будет вправе выдвинуть еще условия, что они хотят. Не исключено, что будут переданы другие земли.

Также американский экс-разведчик уверен, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Это будет одно из главных требований правительства РФ для того, чтобы было завершено СВО.

Ранее эксперт перечислил города Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областей, которые, по его мнению, точно станут российскими.