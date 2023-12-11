«Такова реальность»: Экс-разведчик уверен, что Кремль выдвинет условия прекращения СВО
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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале высказал мнение, что у Украины нет никакого шанса выдвигать свои условия, каким образом может закончиться СВО. Киевскому режиму придется выполнять все, что предложит Кремль, сообщает агентство «РИА Новости».
«Боевые действия прекратятся, когда Россия определит условия капитуляции Киева. Такова реальность.», - считает эксперт
Эксперт уверен, что шансов на победу у Киева нет. Несмотря на все официальные заявления представителей украинской власти, им придется соглашаться на мирные переговоры. Есть те территории, которые уже обозначены в конституции, как российские. Эти земли точно в конечном итоге останутся у России.
«Мы точно знаем также, что вся территория Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей перейдет под контроль России, как и прописано в ее Конституции», — спрогнозировал эксперт.
Кроме этих территорий, РФ будет вправе выдвинуть еще условия, что они хотят. Не исключено, что будут переданы другие земли.
Также американский экс-разведчик уверен, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Это будет одно из главных требований правительства РФ для того, чтобы было завершено СВО.
Ранее эксперт перечислил города Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областей, которые, по его мнению, точно станут российскими.