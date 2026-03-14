Такси под микроскопом: как прошла профилактическая операция в Подмосковье — итоги рейдов по машинам и водителям
В Подмосковье операция «Такси» по проверке водителей завершится 15 марта
В Подмосковье подходит к концу профилактическая операция «Такси», направленная на повышение безопасности пассажирских перевозок, сообщило издание «Открытая Дубна».
По информации издания, мероприятие нацелено на приведение деятельности таксомоторных компаний в соответствие с законодательством, выявление нарушений миграционного учета и предупреждение правонарушений со стороны водителей.
Особое внимание в ходе рейдов уделялось техническому состоянию машин и знанию водителями правил дорожного движения. Нелегальная перевозка запрещенных предметов и использование такси в противоправных целях остаются серьезными факторами риска для дорожной безопасности и криминогенной ситуации в регионе.
В рамках операции проверяли автомобили с незаконно установленными опознавательными знаками и символикой такси. Отдельный блок контроля касался наличия детских автокресел и соблюдения правил перевозки юных пассажиров. Проверку проводят сотрудники ГАИ Подмосковья.
