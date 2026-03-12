В «Яндекс Go» рассказали, как заказать такси при нестабильном интернете

Пассажиры могут вызвать такси даже при нестабильном интернет-соединении — например, по телефону или подключившись к ближайшей сети Wi-Fi. Об этом ТАСС сообщили в сервисе «Яндекс Go».

В компании пояснили, что при слабом или пропадающем интернете приложение может автоматически предложить оформить заказ по телефону. Еще один вариант — подключиться к доступной точке Wi-Fi и вызвать машину через приложение привычным способом. При этом пользователям рекомендуется дополнительно связаться с водителем, чтобы уточнить место подачи автомобиля и убедиться, что он прибудет вовремя.

После того как машина найдена, поездка проходит в обычном режиме и пассажир может добраться до нужного адреса. Если заказ был оформлен по телефону, оплату необходимо произвести наличными после завершения поездки. В случае оформления через Wi-Fi в компании советуют после восстановления интернет-соединения проверить в приложении, что поездка закрылась корректно и стоимость рассчитана правильно.

Возможность работать без стабильного интернета предусмотрена и для водителей. В сервисе отметили, что они могут принимать заказы и завершать поездки по телефону. Для этого используется специальная функция: водитель получает звонок, подтверждает заказ, после чего ему приходит СМС с маршрутом и номером для связи с пассажиром.

Кроме того, водители могут заранее загрузить карты в приложении Яндекс Про, чтобы строить маршруты без доступа к сети. Также им доступна карта точек публичного Wi-Fi, которая позволяет подключаться к интернету и продолжать работу с заказами в приложении.

Ранее юристы назвали незаконным отказ дилеров от наличной оплаты авто.