«Такси в помощь»: ижевчане сообщили о холоде в автобусах

По данным местных жителей, водители не включают в автобусах устройства обогрева, поэтому пассажиры замерзают. Один из комментаторов сообщил, что проблема актуальна для салонов автобусов АО «ИПОПАТ».

«Автопарк, проведите беседу с водителями, что в салоне холодно, а они в футболках в своей кабине… С конечной до конечной 29-го автобуса не тепло так-то ездить. И не надо говорить: «Такси в помощь», — написал анонимный пользователь.

По наблюдениям издания, некоторые подписчики поддержали анонимного пользователя. Они рассказали, как сами мерзнут. Один горожанин отметил, что кондуктор также вынуждена страдать из-за холода в салоне.

Другие жители осудили пользователя за критику. Они отметили, что водителям сложно целый день находиться в холодном автобусе, поэтому они прогревают кабину. Один из пользователей высказал мнение, что печку отключают, когда становится жарко. Тогда в салоне людям сложно находиться из-за духоты. Когда температура опускается, достаточно сообщить об этом водителю. Тогда салон снова прогреют.

Ранее сообщалось, что в Сургуте во время движения у автобуса отвалилось колесо.