Таксиста, предложившего мальчикам погреться, заподозрили в домогательствах

Мама одного из школьников в Кузбассе поделилась с пользователями соцсетей подозрениями о том, что таксист домогался несовершеннолетних мальчиков, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Со слов женщины, таксист приехал на заказ. Пока он ждал клиентку, открыл окно и начал общаться со школьниками. Мужчина предлагал им погреться в автомобиле и обещал угостить конфетами. Дети отказались. Тогда водитель открыл дверь и продолжил их уговаривать.

Женщина утверждает, что дети забежали на территорию школьного двора, потому что испугались. С ее слов, этот момент зафиксирован камерой видеонаблюдения. В это время в машину села клиентка. Такси уехало. Мама школьника уверена, что водитель не просто так обратил внимание на маленьких мальчиков. Она написала, что обратилась в полицию.

«По школьным камерам видно, как он подъехал и спустя время дети убежали от него и сел клиент», — сообщила женщина в соцсетях.

В пресс-службе регионального СУ СК по Кемеровской области Сибдепо рассказали, что проинформированы о подозрениях женщины. В настоящее время сотрудники выполняют доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что двое полицейских в Москве отпустили несовершеннолетнюю закладчицу в обмен на секс.