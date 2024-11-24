Baza: двое полицейских в Москве отпустили несовершеннолетнюю закладчицу в обмен на секс

В Москве двое полицейских патрульно-постовой пойдут под суд за то, что отпустили 17-летнюю девушку, которая в парке на северо-востоке Москвы делала закладку наркотических средств, передает Baza.

Но это еще не все противоправные действия двух столичных правоохранителей. Вместо того чтобы доставить задержанную закладчицу в отдел, полицейские предложили юной особе выбор: заменить уголовное дело по «наркотической» статье на любовные утехи. Та, не долго думая, согласилась. Правда, потом то ли секс ей не пришелся по душе, то ли проснулась сознательность, но она взяла и пошла в отдел и написала заявление об изнасиловании. Всё произошло в минувшую субботу, 23 ноября.

«Задержанная не согласилась ехать в колонию и уединилась с одним из полицейских на несколько минут, после чего ее отпустили. Но далее все пошло не по плану, несовершеннолетняя обратилась в полицию. Сотрудники внутренней безопасности провели расследование и подтвердили слова девушки», — приводится в публикации.

Сообщается, что итогом служебной проверки «полетели головы»: своей должности лишились глава одного из столичных ОМВД, его заместитель, командир роты и те самые два полицейских. Последние предстанут перед судом. Произошедшим занимается Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось, что бывшую звезду «Голоса 60+» заподозрили в домогательствах к школьнице.