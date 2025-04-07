«Таксисты озолотились»: черный рынок алкоголя процветает в Вологодской области

Жители Вологодской области рассказали, что приобрести алкогольную продукцию можно в любое время суток, сообщил «Коммерсантъ».

Корреспондент «Ъ» посетил Вологду, где пообщался с местными жителями. По их словам, в городе процветает черный рынок алкоголя. Приобрести продукцию легко в любое время суток, если знать точки продажи. По мнению людей, высокий заработок на продаже алкоголя получают таксисты.

«Таксисты просто озолотились! У каждого в машине свой запасик небольшой. Вызову такси на вокзал — он недовольный такой: „В багажнике места нет, ставь в салоне“, — рассказал один из местных жителей.

По словам горожанина, воспользоваться багажником такси по прямому назначению невозможно из-за наличия в нем алкоголя. Водители стараются запастись разным видом, чтобы предложить потенциальному клиенту широкий ассортимент.

Горожанин рассказал, что всегда можно воспользоваться круглосуточными «наливайками». По его словам, несмотря на запреты, заведения продолжают принимать посетителей. Единственный недостаток — высокие цены. В часы запретов бутылка водки обойдется в 800 руб.

Корреспондент «Ъ» решил проверить информацию местных жителей и воспользоваться их рекомендациями. Он вызвал такси. В сообщении указал, что ему требуется бутылка алкогольного напитка. Таким способом он купил бутылку водки, которая в магазине стоит в два раза дешевле.

По данным издания, официально в регионе действуют такие правила: в будний день в магазинах продадут алкоголь с 12:00 до 14:00, в выходной — с 8:00 до 23:00. Введено также ряд других ограничений.

Ранее сообщалось, что количество алкомаркетов в Оренбуржье растет с каждым годом.