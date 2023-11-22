Таксисты требуют дополнительных денег у доверчивых пассажиров: как противостоять обману
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Поднятая рука в сторону означала, что человек останавливает такси. Таким способом пользовались еще лет 15 назад. Часто пассажиры становились жертвами обмана «бомбил». В современное время вдвойне удивляет, что находятся таксисты, которые берут намного больше денег, чем было бы положено. Эксперты рассказывают, как поступать обманутым россиянам, сообщает newizv.ru.
«Они (прим. недобросовестные водители), как правило, издалека выбирают себе потенциальную „жертву“. Если они видят, что человек устал, приехал издалека, не ориентируется в городе, то понимают, что такой клиент, скорее всего, станет „легкой добычей“, и попытаются его завлечь в свою машину», — рассказал бизнесмен.
Чиновники рекомендуют проверять, является ли такси лицензированным или частным. Согласно закону РФ, у водителя должно быть специализированное разрешение. Документ висит в салоне авто на видном месте. Как правило, не все пассажиры проверяют разрешения.
Предприниматель Артур Михалев рассказывает, что в крупных городах с проблемой недобросовестных водителей сталкивается редко. В небольших населенных пунктах обратная ситуация.
Один из пострадавших рассказал, как заранее уточнил у водителя стоимость поездки. Таксист ответил: «350 рублей». По приезду выяснилось, что надо заплатить 3150 рублей.
«Отвертеться не получилось: у метро водителя ждала банда подельников. Они четко дали понять, что обращаться в полицию бессмысленно: у них „все схвачено, за все заплачено“. Пришлось отдать все, что было в карманах. Ситуация настолько мерзкая, что до сих пор вспоминать неприятно. И таком уловок, видимо, очень много», — рассказал «НИ» один из пострадавших.
Собеседница издания рассказала, как села в такси к водителю, который обещал довести из аэропорта Шереметьево всего за 60 рублей. Заверил, что уже едет домой и не хочет возвращаться «пустым».
«Оказалось, что у таксистов такая уловка: просить 60 рублей не за всю поездку, а за километр пути. Мы тогда очень перепугались. Были рады, что ноги унесли, иначе бы точно разорились. Пытались призвать таксиста к совести, но он над нами только посмеялся, да еще „лохами“ обозвал. Конечно, было очень неприятно», — поделилась историей жительница Костромы Наталья Г.
Юрист Дмитрий Волнухин призывает пассажиров обращаться в полицию. Если человека просто обманули, то водитель будет отвечать согласно требованиям административного права. Если таксист еще и угрожал, то тогда отвечать придется по уголовному праву.
Редакция отправила запрос в МИД с просьбой прокомментировать проблему, но ответ так и не пришел.
В Кузбассе же водитель такси уберег пенсионера от обмана мошенников.