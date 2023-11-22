Таксисты требуют дополнительных денег у доверчивых пассажиров: как противостоять обману

Поднятая рука в сторону означала, что человек останавливает такси. Таким способом пользовались еще лет 15 назад. Часто пассажиры становились жертвами обмана «бомбил». В современное время вдвойне удивляет, что находятся таксисты, которые берут намного больше денег, чем было бы положено. Эксперты рассказывают, как поступать обманутым россиянам, сообщает newizv.ru .

«Они (прим. недобросовестные водители), как правило, издалека выбирают себе потенциальную „жертву“. Если они видят, что человек устал, приехал издалека, не ориентируется в городе, то понимают, что такой клиент, скорее всего, станет „легкой добычей“, и попытаются его завлечь в свою машину», — рассказал бизнесмен.

Чиновники рекомендуют проверять, является ли такси лицензированным или частным. Согласно закону РФ, у водителя должно быть специализированное разрешение. Документ висит в салоне авто на видном месте. Как правило, не все пассажиры проверяют разрешения.

Предприниматель Артур Михалев рассказывает, что в крупных городах с проблемой недобросовестных водителей сталкивается редко. В небольших населенных пунктах обратная ситуация.

Один из пострадавших рассказал, как заранее уточнил у водителя стоимость поездки. Таксист ответил: «350 рублей». По приезду выяснилось, что надо заплатить 3150 рублей.

«Отвертеться не получилось: у метро водителя ждала банда подельников. Они четко дали понять, что обращаться в полицию бессмысленно: у них „все схвачено, за все заплачено“. Пришлось отдать все, что было в карманах. Ситуация настолько мерзкая, что до сих пор вспоминать неприятно. И таком уловок, видимо, очень много», — рассказал «НИ» один из пострадавших.

Собеседница издания рассказала, как села в такси к водителю, который обещал довести из аэропорта Шереметьево всего за 60 рублей. Заверил, что уже едет домой и не хочет возвращаться «пустым».

«Оказалось, что у таксистов такая уловка: просить 60 рублей не за всю поездку, а за километр пути. Мы тогда очень перепугались. Были рады, что ноги унесли, иначе бы точно разорились. Пытались призвать таксиста к совести, но он над нами только посмеялся, да еще „лохами“ обозвал. Конечно, было очень неприятно», — поделилась историей жительница Костромы Наталья Г.

Юрист Дмитрий Волнухин призывает пассажиров обращаться в полицию. Если человека просто обманули, то водитель будет отвечать согласно требованиям административного права. Если таксист еще и угрожал, то тогда отвечать придется по уголовному праву.

Редакция отправила запрос в МИД с просьбой прокомментировать проблему, но ответ так и не пришел.

В Кузбассе же водитель такси уберег пенсионера от обмана мошенников.