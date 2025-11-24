В подмосковной усадьбе представили публике уникальный возрожденный роялино 1830 года

Инструмент, уже два года находящийся в стенах усадьбы, наконец обрел свой голос в рамках концерта, посвященного 230-летию со дня рождения композитора Иосифа Геништы, которого современники называли «русским Бетховеном». Звуки исторического роялино «F. Woronzoff» стали живым мостом, соединившим два столетия и перенесшим гостей в атмосферу изящных музыкальных салонов XIX века. Концертная программа блестяще раскрыла многогранное наследие Геништы — от глубоких фортепианных сонат до проникновенных вокальных произведений.

Вечер выдался по-настоящему звездным: пианист Михаил Морозов продемонстрировал удивительное слияние с инструментом, сопрано Ксения Розум покорила чистотой и теплом своего голоса, а виолончелист Григорий Катц наполнил зал насыщенным и осмысленным звучанием. К ним присоединился и хозяин усадьбы, профессор Илья Путятин, подчеркнувший, что подобные проекты по возрождению старинных инструментов — не просто увлечение, а насущная культурная необходимость.

«Сейчас инструменты погибают массово. В нашем обществе еще нет ощущения, что это ценно, что их нужно спасать. Выбросить скрипку Страдивари никому в голову не придет, а вот разрубить и сжечь рояль — такое пока делается», — отметил Путятин.

Ранее сообщалось, что меценаты из Подмосковья передали усадьбе Горенки старинную ширму.