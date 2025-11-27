«Там наверху с ума сошли»: омичи возмущены очередным повышением проезда в транспорте

По информации издания, реакция горожан разная. Одни обеспокоены ситуацией. Они пишут, что в настоящее время в день на проезд уходит около 200 руб. После подорожания денег из семейного бюджета будет уходить еще больше. Одна из пользовательниц напомнила, что во многих семьях живут школьники. Родители дают деньги на проезд. Один из комментаторов предложил «ездить зайцем».

«Там наверху с ума сошли», — написала омичка.

По данным издания, некоторые комментаторы призывают объединяться и обращаться в прокуратуру. Комментатор предложил мэрии не проводить так много концертов, а деньги направлять на другие потребности Омска.

«Пожалели бы людей, концы с концами еле сводят!» — высказал мнение местный житель.

По информации издания, часть горожан согласна платить за проезд, но при одном условии — в салонах общественного транспорта будет чисто. Омичи также отметили, что транспорт часто сбивается с графика.

По данным издания, предложение мэрии о повышении цен рассмотрят в Омском горсовете. В случае положительного решения стоимость изменится с 1 января: 47 руб. при условии оплаты наличными средствами и 40 руб. — безналичный расчет.

Ранее сообщалось, что с 2026 года россиянам придется платить больше за квартиру, машину, свет и еду.