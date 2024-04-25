Танец в стиле ню исполнил нижегородский сотрудник «Школы 800»

В социальных сетях и мессенджерах быстро стало популярным видео, на котором полуголый мужчина исполняет танец. Подписчики утверждали, что танцует педагог из «Школы 800». Информацию прокомментировали в учебном заведении, сообщает newsnn.ru .

Между подписчиками произошла дискуссия. Некоторые отрицали, что танцор — это учитель биологии. Они заверяли, что молодой мужчина, действительно, работает в учебном заведении, но лаборантом. Он стал местной звездой. На одном из видео мужчина слушает провокационные песни, на другом — кривляется.

Администрация нижегородской «Школы 800» подтвердила, что обнаженный мужчина — сотрудник учебного заведения, который не преподает дисциплины детям. С ним уже провели разъяснительную беседу о недопустимости подобного поведения.

Молодой человек рассказал, что снимал видео до трудоустройства в учебное заведение. Позже он удалил записи из сети. Теперь его недоброжелатели снова их нашли и распространили. Автор своего разрешения не давал.

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