Уволенная за откровенные снимки учительница из Ишима появилась на шоу Бузовой

Эфир с преподавательницей, уволенной из школы за откровенные фото, появился на канале ТНТ 28 марта. Там участница рассказала о скандале и предположила, почему ее выгнали из образовательного учреждения. По словам участницы передачи поющей ведущей, красивым учителям просто не дают работать.

«Если ты красивая, то тебе не место в школе. Я занималась моделлингом, меня приглашали в рекламу, на показы. Но нашелся недоброжелатель. Его что-то смутило и он меня опозорил, выложил мои фото. Меня сразу вызвали к директору и сказали, что нам не нужен блогер и модель», — рассказала учительница в эфире передачи.

При этом гостья шоу Бузовой появилась в передаче в достаточно откровенном экстравагантном образе. Кого-то это смутило, хотя многие после рассказа девушки ее поддержали. Не стала этого делать только певица Мия Бойка, которая считает, что преподаватель должен выглядеть более скромно.

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