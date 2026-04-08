Танк Т-34 на автокране проехал по Кемерову: горожане интересуются, что происходит

В Кемерове местные жители заметили, как по городу на автокране провезли легендарный танк Т-34. Боевая машина привлекла внимание прохожих — ее транспортировали по улицам, и горожане обратили на это внимание, сообщил VSE42.RU .

Глава города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале объяснил, что происходит. Танк готовят к участию в торжественном параде, который состоится 9 Мая на площади Советов. Для этого боевую машину сняли с постамента, на котором она обычно находится. Постамент расположен на транспортном кольце Притомского проспекта.

По информации главы города, танк отправили на плановое техническое обслуживание. После того как все необходимые работы будут выполнены, машина примет участие в параде. Там Т-34 возглавит колонну боевой техники. Когда праздничные мероприятия закончатся, танк вернут на прежнее место — обратно на постамент.

