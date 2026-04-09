«Танцующие тропы» и 30-сантиметровый провал: корреспондент показал, что случилось с отремонтированной плиткой в Кемерове

На одной из улиц в Кемерове дорожное покрытие и пешеходные зоны, которые отремонтировали год назад, начали массово разрушаться. По словам очевидцев, тротуарная плитка трескается прямо под ногами, каменная крошка медленно осыпается в образовавшиеся выбоины, а один из участков возле торгового центра практически полностью рухнул. Там возник провал глубиной около 30 сантиметров — примерно с половину роста стандартной линейки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Этими танцующими тропами каждый день проходят сотни людей по пути к магазинам, банкоматам и пунктам выдачи заказов», — рассказал корреспондент Сибдепо.

Корреспондент «Сибдепо» лично побывал на месте происшествия и зафиксировал на камеру масштаб разрушений. Особенно удручающе, утверждает автор репортажа, выглядит отрезок вдоль домов. Там, где прошлой осенью завершили масштабные работы, асфальтовое покрытие сейчас напоминает извивающуюся змейку. Когда-то ровная плитка разошлась в разные стороны, образовав заметные щели.

Как пояснил один из жителей, в рамках ремонтных работ в 2025 году привели в порядок теплотрассу, то есть подземные трубы, по которым циркулирует горячая вода для отопления домов.

Согласно информации, которую опубликовало издание, территория после укладки дорожек оказалась фактически брошенной. Вместо зеленой травы там сейчас безжизненный земляной пустырь. Корреспондент отметил, что весь ландшафт искривило столь сильно, будто в этом месте прошло небольшое подземное землетрясение. Никаких следов восстановительных работ или ухода за территорией, по его наблюдениям, не ведется.

