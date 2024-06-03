Тарифы на воду, электричество и газ в Московской области существенно вырастут с 1 июля

С 1 июля в регионах России должны поднять тарифы на коммунальные услуги. Эксперты рассказали, к чему готовиться абонентам, пишет интернет-издание «Абзац» .

Советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Ольга Власова рассказала, что россияне ощутят подорожание коммунальных услуг существенно. На протяжении 2023 года цены оставались неизменными. Сейчас рост составит от 4 до 15% в зависимости от региона. Эксперт считает подорожание оправданной мерой. Причина — инфляция.

«Жизнь в этом плане на месте не стоит. Все дорожает, дорожают и тарифы за ЖКУ», – рассказала «Абзацу» советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Ольга Власова.

В распоряжении правительства указаны предельные тарифы для каждого региона. Так, тарифы в Московской области могут поднять максимально до 10,7%. Допустим, семья Ивановых в июне заплатит за двухкомнатную квартиру 6 тысяч рублей, а уже в июле — 6 666 рублей (при условии роста тарифов в среднем на 10%).

Ранее доцент Андрей Гиринский предупредил россиян о скором подорожании ЖКУ.