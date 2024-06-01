Доцент Гиринский предупредил россиян о скором подорожании ЖКУ

С 1 июля в РФ будут повышены тарифы на услуги ЖКУ. В среднем, рост составит 10%. Соответствующее предупреждение сделал доцент Андрей Гиринский в беседе с информагентством «Прайм» .

Он сообщил, что предстоящие изменения являются реакцией производителя на изменения рынка. Он уточнил, что речь идет о скачке себестоимости продукта, инфляции и изменениях курса рубля. Гиринский напомнил, что стоимость ЖКХ особо не менялась с 2022 года, но за данный период много чего поменялось.

По методике повышения тарифов, для каждого российского региона были введены предельные нормы повышения стоимости. Сообщается, что самые высокие затронут Забайкалье, где установлена норма в 15%, а самые низкие будут в Хакасии (4%). В столице стоимость ЖКУ могут вырасти на 11%, в Петербурге на 10%. Тем не менее повышение может быть и меньшим, так как решение остается за региональными власти, предупредил Гиринский.

Он также напомнил, что тарифы ЖКУ регулируют лишь то, что потребляется жителями дома: свет, газ, воду. Тарифы за содержание и ремонт могут меняться когда угодно, если подобное решение примут власти или жители, подчеркнул эксперт.

Ранее жителям Московской области рассказали, нужно ли оплачивать долги по ЖКУ за прошлого хозяина жилья.