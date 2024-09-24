Генералу Булгакову продлили арест в Москве

Об этом передает корреспондент издания прямо из зала суда. Новое постановление суда гласит о продлении меры пресечения Булгакову в виде содержания под стражей. При этом, продлен был арест и еще двум предполагаемым соучастникам – Геннадию Селезневу и Герману Яковлеву.

Напомним, что Булгакова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в сфере материально-технического обеспечения армии, но сам генерал вину не признает.

В Петербурге ранее арестовали мужчину, который растворил свою подругу в кислоте и оставил ее в бочке, после чего пытался скрыться из Северной столицы, но был задержан в другом регионе.