Генералу Булгакову продлили арест в Москве
Фото: [pxhere.com]
До 25 декабря продлен срок ареста бывшему замглавы Минобороны России Дмитрию Булгакову, сообщает РИА Новости вечером вторника, 24 сентября.
Об этом передает корреспондент издания прямо из зала суда. Новое постановление суда гласит о продлении меры пресечения Булгакову в виде содержания под стражей. При этом, продлен был арест и еще двум предполагаемым соучастникам – Геннадию Селезневу и Герману Яковлеву.
Напомним, что Булгакова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в сфере материально-технического обеспечения армии, но сам генерал вину не признает.
В Петербурге ранее арестовали мужчину, который растворил свою подругу в кислоте и оставил ее в бочке, после чего пытался скрыться из Северной столицы, но был задержан в другом регионе.