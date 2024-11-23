В силовых структурах ТАСС сообщили , что Киев отдал распоряжение о переброске из числа резерва элитных подразделений ВСУ в Часов Яр для укрепления обороны Часовояровского огнеупорного комбината.

По данным агентства, ВСУ вводят малые группы в промзону огнеупорного завода. Предположительная цель военной кампании — усилить оборону опорного пункта. Военнослужащие РФ получили данную информацию при помощи объективного контроля.

«Есть информация, что это бойцы одного из элитных подразделений ВСУ», — сообщили в силовых структурах.

В силовых структурах также проинформировали о большом количестве погибших среди военнослужащих Украины. Бойцы ВСУ оставляют их тела на территории промзоны. Российские военнослужащие не имеют физической возможности, чтобы эвакуировать всех погибших украинских солдат.

Эксперты предполагают, что освобождение Часов Яра в ДНР позволит Армии России начать освободительную операцию агломерации Славянск – Краматорск. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что в городе проходят ожесточенные бои. ВСУ сделали серьезную линию обороны.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Володин считает Байдена виноватым в умышленном осложнении ситуации на Украине.