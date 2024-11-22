По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, уходящий со своего поста американский лидер Джо Байден умышленно осложняет ситуацию в зоне украинского конфликта, дав разрешение ВСУ наносить по территории нашей страны удары западным оружием дальнего радиуса действия. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что это делается с целью не потерять остатки гегемонии Штатов в мире.

По мнению спикера нижней палаты парламента, такие решения Байдена неизбежно ведут к эскалации, приобретающей глобальный характер.

Он подчеркнул, что Москва готова к любому развитию событий и призвал западных политиков ответить для себя на вопрос, осознают ли они последствия этой эскалации.

Ранее сообщалось, что Байден и Макрон обсудили развитие событий на Украине.