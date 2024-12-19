Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что несколько приграничных населенных пунктов в регионе с высокой вероятностью были в значительной степени или полностью уничтожены в результате действий ВСУ, и их необходимо будет восстанавливать. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Хинштейн акцентировал внимание на том, что восстановительные работы будут проводиться с учетом мнения местных жителей.

Он также добавил, что в настоящее время невозможно определить количество пострадавших населенных пунктов, так как это удастся сделать лишь после освобождения территории области.

Это заявление последовало за обещанием президента Владимира Путина «выбить» украинские вооруженные силы из Курской области и восстановить все, что было разрушено: дороги, коммунальные службы, социальные объекты и жилые дома.

По информации Министерства обороны России, во время боевых действий на курском направлении противник уже понес утраты более 40 тыс. военнослужащих.

Ранее Путин заявил, что власти РФ не оставят без внимания такие регионы, как Белгородская и Брянская области, включая Курскую.