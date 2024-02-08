ТАСС: командиров добровольческих формирований предлагают наделить полномочиями органа дознания

Автор законопроекта отмечает, что в зоне СВО находится большое количество добровольческих отрядов, в которые входят десятки тысяч человек. Важно урегулировать их права и обязанности, предоставить возможность командирам оперативно реагировать на ситуацию в зоне спецоперации. Законопроект позволит контролировать дисциплину. С копией документа ознакомилась редакция ТАСС.

«Необходимость наделения командиров добровольческих формирований полномочиями органа дознания диктуется требованиями оперативной обстановки», — отметил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Ранее стало известно, что послание президента РФ Федеральному Собранию может состояться в один из дней в период с 23 февраля по 8 марта. Такими данными поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Политический консультант Станислав Корякин рассказал «Подмосковье сегодня», чему может быть посвящено президентское обращение в нынешним году: СВО, изменения в экономике на фоне санкций, значимые вопросы социального аспекта.