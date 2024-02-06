«Страна живет в режиме СВО достаточно давно»: что скажет Путин в Послании Федеральному Собранию

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться в период с 23 февраля по 8 марта. Он отметил, что «не исключает такой возможности». Политический консультант Станислав Корякин рассказал, от чего зависит дата выступления Владимира Путина, и о чем будет разговор.

Дата под вопросом

На вопрос, когда именно российский лидер выступит перед Федеральным собранием, ответить очень сложно. Даже пресс-секретарь президента затруднился назвать дату, указав лишь примерный промежуток времени — с 23 февраля по 8 марта. По мнению политолога, директора ООО «Объемные коммуникации» Станислава Корякина, дата будет определяться в том числе исходя из тематики послания и тех месседжей, которые будут в нем закладываться.

«Мне почему-то кажется, что мероприятие будет отнесено ближе к женскому дню —традиционному празднику весны, любви и заботы. Но тут судить трудно. Конечно, все остается на усмотрение президента и его администрации», — сказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Фото: Пресс-служба губернатора ]

Актуальные темы

Эксперты ожидают от речи Владимира Путина несколько возможных направлений. По мнению политконсультанта, именно сейчас идет работа по ее подготовке.

«Можно предположить, что будет затрагиваться тематика спецоперации — все-таки грядет очередная годовщина. Страна живет в режиме СВО уже достаточно давно, и уже есть определенные результаты по перестройке экономики и изменению различных процессов социальной жизни. Думаю, президент может упомянуть и об этом», — считает Корякин.

Как сказал наш собеседник, россиянам, весьма вероятно, стоит ожидать программного заявления, которое будет касаться планов Путина на следующий срок и жизни страны. Президент расскажет о развитии экономики и нормализации ситуации в обществе.

Ранее Песков заявил, что Кремль разберется с крушением военного самолета в Белгородской области.